397 مشاركاً في بطولة أبوظبي لصيد الكنعد والسكل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اجتمعت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، التي تقام برعاية فريق الطيار، أول من أمس، مع المتسابقين والمشاركين في الجولة الأولى من البطولة.

والذين وصل عددهم إلى 397 مشاركاً، وهو رقم قياسي للمشاركة، اكتسح كل البطولات السابقة، وتنطلق منافسات البطولة غداً، وتستمر لمدة 4 أيام في مختلف أنحاء الإمارات، في الطريق من أجل الوصول إلى الوزن الأعلى في فئتي «الكنعد والسكل»، والسعي للظفر بالناموس والمراكز الأولى في المنافسة، خلال إعلان وتتويج الفائزين مع نهاية مرحلة الوزن في اليوم الختامي.

وتحديد أسماء الأوائل في البطولة التي يصل مجموع جوائز جولاتها الثلاث إلى مليون وثلاثمئة ألف درهم خلال هذا الموسم، وحددت اللجنة في اجتماعها برئاسة سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الجهة المنظمة، وهزاع محمد بن ربيع المهيري رئيس ومؤسس فريق الطيار راعي البطولة، المعايير الأساسية والقوانين النهائية للمتسابقين من خلال المسابقة في أيامها الأربعة، كما ناقشت، أهم القوانين واللوائح التي سيتم تطبيقها.