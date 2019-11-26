الهلال السوداني يهاجم طاقم تحكيم «القمة»

المصدر: الخرطوم ـ حسن فاروق

حذر نادي الهلال لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني من إصدار قرارات تمس النادي، وربطه بالأحداث التي صاحبت مباراة الفريق أمام المريخ، وطالب الهلال بإجراء تحقيق عاجل وعادل حول أحداث مباراة القمة الأخيرة،.

جاء ذلك في أول ردة فعل من مجلس الهلال ببيان على الأحداث، التي وصفها بالمؤسفة التي شهدتها مباراة الديربي، التي لم تكتمل بسبب إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع داخل الملعب على الجماهير واللاعبين ما أدى لإصابة العشرات. واستنكر مجلس الهلال إسناد أمر هذه المواجهة لطاقم تحكيم فشل في الخروج بالمباراة إلى بر الأمان.