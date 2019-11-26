نجوم العالم يشاركون في ماراثون أدنوك أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انطلق العد التنازلي لفعاليات النسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبي، الذي يقام يوم 6 ديسمبر 2019، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام التسامح، واليوم الوطني الثامن والأربعين، في واحدة من أكبر التظاهرات الرياضية على مستوى الدولة، ومن بين أغلى السباقات العالمية وتبلغ قيمة جوائز الماراثون 388.000 ألف دولار أمريكي.

ويشارك في الحدث العالمي ، نخبة من العدائين العالميين، أبرزهم عن فئة الرجال، العداء الكيني «ماريوس كيبسيريم»، الذي توج بلقب العام الماضي، وكذلك العداء الإثيوبي «أبرهة اسيفا» بطل ماراثون باريس 2019، الكيني «اموس مايتي» بطل ماراثون فرانكفورت 2018، العداء الكيني «دانييل غاتيرو» بطل ماراثون فينسيا 2019.

وفي فئة السيدات، تشارك العداءة الكينية «فيفيان كيبلاغات»، بطلة ماراثون ميلانو لعامي 2018 و2019، بالإضافة إلى «يونيس تشومبا تشيبيتشي» من البحرين، الحائزة على المركز الثاني في «ماراثون أدنوك أبوظبي» لعام 2018.