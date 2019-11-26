مبادرة من شرطة دبي لتدريب أصحاب الهمم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

نظم مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نشاطاً رياضياً بحرياً في «تجربة التجديف بالقوارب التراثية» لفئة أصحاب الهمم، في قناة دبي المائية في منطقة الجداف، بهدف إشراك هذه الفئة في الأنشطة الرياضية البحرية، وتدريبهم على مثل هذه الرياضات الفريدة، والتي تجمع ما بين البحر والتراث والرياضة.

وحضر الفعالية العقيد سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ، وبمشاركة 26 شخصاً من أصحاب الهمم من موظفي شرطة دبي، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم، ونادي الثقة لأصحاب الهمم، والذين تم تدريبهم على التجديف بالقوارب التراثية قبل الشروع بالمشاركة في النشاط.