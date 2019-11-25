«الأولمبياد» يقحم صلاح في جدل جديد

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

منذ تأكد صعود منتخب مصر الأولمبي، إلى أولمبياد «طوكيو 2020»، ظهرت حالة من الجدل تعلقت بوجود النجم محمد صلاح، مع منتخب بلاده في الأولمبياد، حيث تسمح اللوائح بضم ثلاثة لاعبين فوق السن.

ولم يتحدث صلاح نفسه، عن رغبته بالمشاركة في الأولمبياد، غير أن من أعلن هذا هو أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، الذي أكد أنه تواصل مع اللاعب، وهنا تباينت الآراء حول مؤيد ومعارض، وتسبب ذلك في غضب رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي، وقال : «ما أعلمه أن هناك 21 لاعباً قاتلوا للتأهل لأولمبياد طوكيو، ويجب أن يحصلوا على الثناء بدلاً من التفكير في الثلاثي الذي سينضم للأولمبياد فوق السن».