الدوري السوداني.. شغب و«بمبان» وحادث سير خطير

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

شهدت قمة الكرة السودانية أحداثاً مؤسفة أمس، عقب طرد حكم المباراة لقائد فريق الهلال المدافع عبد اللطيف بوي في الدقيقة 80 من زمن اللقاء وفريق المريخ متقدم بهدفين مقابل هدف، ليحصب الجمهور الملعب بالحجارة وقارورات المياه، لتتوقف المباراة وفشلت كل المحاولات من لاعبي الهلال والجهاز الفني في تهدئة الجمهور، لتتطور الأحداث بعدها بسرعة كبيرة، وتطلق الشرطة الغاز المسيل للدموع «البمبان» داخل الملعب، وذكر شهود عيان أن الغاز المسيل للدموع تم إطلاقه من داخل الاستاد، لتحدث حالة من الهرج والمرج في داخل الملعب والمدرجات، لتتعرض أعداد من الجماهير لحالات اختناق وإغماءات، وتعرض بعض رجال الشرطة لإصابات، كما أصيب لاعب المريخ محمد الرشيد في الرأس استدعت نقله للمستشفى.

وتم إفراغ الملعب من الجماهير، واللاعبين والأجهزة الفنية، وبحسب تصريحات مراقب المباراة ، فإن الظروف التي توقفت بسببها ستناقش في اجتماع لجنة المسابقات، وفقا للتقارير الفنية والإدارية والأمنية، وسيتم بعدها تحديد مصير المباراة.

ومن ناحية أخرى تعرضت الحافلة الناقلة لبعثة فريق هلال الفاشر لحادث حركة خطير، أدى لوفاة المدرب العام للفريق الكابتن الهادي محمدين، وقال الموقع الرسمي للنادي إن الحافلة التي تقل البعثة تعرض إلى حادث، نتج عنه وفاة المدرب العام للفريق وعدد من الإصابات بين أفراد البعثة، وكانت بعثة الفريق في طريق عودتها إلى الفاشر بعد أداء مباراة في الدوري أمام أهلي عطبرة.