حاكم عجمان وولي عهده يشهدان سباق التجديف بمناسبة اليوم الوطني الـ 48

المصدر: عجمان- وام

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، النسخة الخامسة من سباق عجمان للتجديف، الذي نظمته دائرة ميناء وجمارك عجمان بمنطقة الزوراء في عجمان تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 48 وبمشاركة عشرة محامل لمسافة 3.5 كيلو مترات.

حضر السباق إلى جانب سموهما، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك، وعدد من الشيوخ وعبدالله أمين الشرفا، المستشار بديوان الحاكم، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة، إلى جانب عدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار الشخصيات والمسؤولين والمهتمين بهذه الرياضة العريقة وأهالي إمارة عجمان والإمارات الأخرى.

واستهل برنامج الفعاليات بعزف السلام الوطني لعازفة البيانو إيمان دحي وعرض لفرقة شباب العين وعرض بحري لفريق أبوظبي للرياضات البحرية فئة الموتو سيرف، بمشاركة بطل الإمارات للفورمولا 2 راشد سهيل الطاير، وعرض جوي بمشاركة فريق براموتور ادفانشر، وعرض آخر لطالبات مدرسة أم عمار للتعليم الأساسي، كما قدمت فرق الفنون الشعبية لوحة فنية فلكلورية مصحوبة بأهازيج وأغانٍ من التراث الإماراتي نالت إعجاب الحضور.

وشهد سموهما والحضور سباق «الير»، الذي شارك فيه مجموعة من القوارب أسفر عن فوز قارب الذهب رقم (10)، لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالمركز الأول، فيما حصل على المركز الثاني القارب رقم (9) الذهب أيضاً، لصاحب السمو حاكم عجمان، وجاء بالمركز الثالث القارب رقم (6) الذهب، لصاحبه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

وتسلم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، درع التكريم أحمد إبراهيم الغملاسي، نوخذة القوارب الفائزة، كما تم تكريم الرعاة المساهمين في إنجاح السباق، فيما تلقى صاحب السمو حاكم عجمان، هدية تذكارية عبارة عن قارب خشبي من الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان.