«الفجيرة للفنون القتالية» يتوج بلقب بطولة محمد الشرقي للتايكواندو

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

حصل نادي الفجيرة للفنون القتالية، على كأس الترتيب العام، لبطولة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للعبة التايكواندو للمواطنين الذكور والإناث، والتي اختتمت منافساتها في مجمع زايد الرياضي واستمرت ليومين بمشاركة أكثر من 320 لاعبا ولاعبة مثلوا 14 نادياً ومركزاً تخصصياً في الدولة، وشهدت البطولة أداءً فنياً بارزاً، وتصدر نادي الفجيرة للفنون القتالية فئة الذكور فيما جاء الشارقة ثانياً، وفي فئة الإناث جاء الفجيرة للفنون القتالية أولاً واتحاد كلباء ثانياً.وأكد العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتايكواندو، أن البطولة كشفت عن مكاسب فنية مهمة، خصوصاً وأنها تعد الأولى في الموسم التي تختص بالمواطنين، حيث شهدت تألق أكثر من لاعب ولاعبة من الناحية الفنية في غالبية الأعمار وتقديمهم لأداء جيد سيمهد لاختيار أفضلهم من أجل ضمهم للمنتخبات الوطنية .