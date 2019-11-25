تسيتسيباس ينضم لنجوم «مبادلة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كشفت بطولة مبادلة العالمية للتنس عن انضمام نجم التنس ستيفانوس تسيتسيباس إلى قائمة اللاعبين المشاركين في فعالياتها، ما يضمن لعشاق هذه المسابقة مشاهدة منافسات حماسية بحضور أربعة لاعبين على الأقل من المصنفين ضمن الستة الأوائل خلال شهر ديسمبر المقبل، بعد تأكيد اليوناني الفائز بنهائي بطولة رابطة محترفي التنس، مشاركته في البطولة الأهم في منطقة الخليج، والتي تنطلق بين 19 و21 ديسمبر في المركز الدولي للتنس في مدينة زايد الرياضية.

وانضم تسيتسيباس إلى مجموعة النجوم المشاركين في البطولة الإسباني رافاييل نادال، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، والروسي دانييل ميدفيديف، بينما تشهد منافسات السيدات مشاركة الروسية ماريا شارابوفا الفائزة بعدّة بطولات غراند سلام.