سلمان بن إبراهيم يهنئ بطل آسيا

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، الهلال السعودي بفوزه بلقب بطولة دوري أبطال آسيا.

وأكد أن الفريق السعودي نجح في التتويج عن جدارة واستحقاق بفضل عروضه الفنية القوية وإرادته الصلبة وعزيمة نجومه في مختلف مراحل المنافسة.

وأشار آل خليفة إلى أن الهلال تمكن من فرض إيقاعه بفضل المستويات الملفتة التي ميزت الفريق البطل على امتداد منافسات المسابقة بصفة عامة وفي المباراة النهائية بصفة خاصة من خلال الأداء الواثق الممزوج بالروح القتالية العالية.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي عن ثقته في أن تتويج الهلال باللقب الآسيوي سيشكل دافعاً قوياً للمشاركة الفعالة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل، متمنياً كل التوفيق لفريقي الهلال السعودي والسد القطري في تمثيل الكرة الآسيوية خير تمثيل في المحفل العالمي المنتظر.

وثمن الشيخ سلمان المستوى الطيب الذي قدمه فريق أوراوا الياباني في مباراتي الدور النهائي موضحاً أن وصوله لهذه المرحلة يؤكد مكانته المتميزة في كرة القدم الآسيوية التي حقق فيها نجاحات واسعة على مر السنين.

وأبدى آل خليفة ارتياحه للصورة الزاهية التي ظهرت عليها المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا من النواحي الفنية والجماهيرية والتنظيمية موضحاً أنها قدمت صورة رائعة عن كرة القدم الآسيوية وشكلت خاتمة متميزة لموسم بطولات الاتحاد.