احتفال ضخم في انتظار بطل آسيا في الدرعية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية، إقامة احتفال كبير بفريق الهلال في ميدان الدرعية بعد تحقيق لقب دوري أبطال آسيا اليوم الأحد.

وتوج الهلال بطلاً لدوري أبطال آسيا 2019 بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني يثنائية نظيفة على ملعب سايتاما اليوم الأحد، بعد فوزه ذهابًا في الرياض بهدف.

وكتب الحساب الرسمي للهبئة العامة للرياضة: "تعلن الهيئة العامة للرياضة أن رئيس مجلس الإدارة سيكون في مقدمة مستقبلي بعثة فريق نادي الهلال الحائز على كأس دوري أبطال آسيا فور وصوله غداً للرياض، وقد بدأت الترتيبات الخاصة بهذا الاستقبال.. إلى جانب إقامة احتفال كبير بهذه المناسبة في ميدان الدرعية".