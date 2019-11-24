هوساوي: الهلال سطر فرحة وطن

المصدر: البيان الإلكتروني

عبر أسامة هوساوي قائد الهلال السعودي السابق، عن سعادته الكبيرة بتتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا الياباني.

وحصد الهلال اللقب الآسيوي من منافسه الياباني بعد الفوز عليه ذهابا وإيابا، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه، وسط فرحة كبيرة من جماهيره.

وقال أسامة هوساوي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "فرحة وطن سطرها نجوم الهلال بكل اقتدار".

الكرة السعودية تستحق أن تتربع على عرش بطولات القارة الصفراء".

وواصل نجم خط دفاع الزعيم السابق: "ألف مبروك لإخواني اللاعبين ولأعضاء مجلس إدارة وشرف وجماهير نادي الهلال".