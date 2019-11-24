غوميز يفوز بجائزتي الهداف وأفضل لاعب

المصدر: دبي – إيهاب زهدي

فاز الفرسني بافيتمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي، بجائزتي الهداف وأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.

وقاد غوميز فريقه للتتويج بلقب البطولة بعدما سجل 11 هدفاً، ومن ضمنها الهدف الثاني في مباراة إياب الدور النهائي التي انتهت بفوز الهلال 2-0 على أوراوا ريد دايموندز الياباني اليوم الأحد، على ملعب استاد سايتاما 2002.

وشهدت مباراة الذهاب قبل أسبوعين فوز الهلال 1-0، على ملعب استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ليتوج الهلال باللقب بعدما تفوق بواقع 3-0 في مجموع المباراتين.

وقدم غوميز عروضاً قوية خلال البطولة، نجح من خلالها في قيادة الهلال لحصد انتصارات متتالية، حسم من خلالها لقب البطولة.