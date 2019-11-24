الهلال السعودي بطل آسيا بفوز ثمين من اليابان

المصدر: دبي - عماد الدين ابراهيم



توج الهلال السعودي بلقب كأس ابطال آسيا بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني اليوم الأحدبهدف سجله سالم الدوسري في الدقيقة 74 ، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب استاد سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وكانت نتيجة مباراة الذهاب في الرياض، بهدف وحيد للهلال.

والتقى الفريقان من قبل على ملعب استاد سايتاما في إياب نهائي هذه البطولة أيضاً عام 2017، وحقق أوراوا وقتها الانتصار بهدف وحيد، ليحرز لقب البطولة، بعد فوزه 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان الهلال قد وصل للنهائي عبر تصدره ترتيب المجموعة الثالثة بالدور الأول برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، وفاز في دور الـ16 على مواطنه الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين، ثم تغلب في ربع النهائي على مواطنه الاتحاد 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في قبل النهائي على السد 6-5 في مجموع المباراتين.

فيما حصل أوراوا ريدز على المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، وفاز في دور الـ16 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 4-2 في مجموع المباراتين، وفي ربع النهائي على شنغهاي اس آي بي جي الصيني بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادل الفريقين 3-3 في مجموع المباراتين، وتغلب في قبل النهائي على غوانغزهو ايفرغراند 3-0 في مجموع المباراتين.