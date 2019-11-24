«البيلاروسي» بطل كأس رئيس الدولة للهوكي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

توج فريق الرئيس البيلاروسي بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لهوكي الجليد، وذلك بعد تغلبه على فريق أبوظبي ستورمز بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، التي أقيمت بصالة نادي أبوظبي للرياضات الجليدية بمدينة زايد الرياضية. وتوج الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحـاد الإمارات للرياضات الجليدية، الفرق الفائزة بحضور عـارف العـواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وهـامل القبيسي نائب رئيسـ اتحاد الإمـارات للرياضـات الجليدية، وحـمد الشـرياني المدير التنفــيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية.