«مهرجان أم القيوين للسيارات » 5 ديسمبر

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

تحت رعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق النسخة الثالثة من مهرجان أم القيوين للسيارات والدراجات النارية 2019 خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل في قاعة البيت متوحد بأم القيوين، وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل المهرجان خلال مؤتمر صحافي عقدته ، بحضور هيثم سلطان، رئيس اللجنة المنظمة، وخالد الزارعي، رئيس اللجنة الإعلامية ، حيث يستضيف المهرجان كأس الأبطال للانجراف (الدرفت) والعديد من الفعاليات والمنافسات المرتبطة بالسيارات والدراجات النارية .