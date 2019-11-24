لاعبات بني ياس يسيطرن على ألقاب «مبارزة الاتحاد»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سيطرت لاعبات نادي بني ياس على أغلب ألقاب بطولة الاتحاد للمبارزة لفئتي تحت 15، و20 سنة، التي انطلقت صباح أمس في صالة أسماء بنت النعمان بدبي، وشهد الافتتاح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، وطلال الشنقيطي الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، ود.هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد المبارزة، وعائشة الصيري مديرة إدارة الصحة واللياقة البدنية بوزارة التربية والتعليم، وسالم الكثيري المدير التنفيذي لنادي بني ياس الرياضي، وخصص اليوم الأول لمنافسات الفتيات في 6 مسابقات لأسلحة المبارزة الثلاثة، وفي مسابقات فئة تحت 20 سنة تألقت نوره البريكي لاعبة بني ياس، واستطاعت الفوز بلقبي مسابقتي السابر والفلوريه، ونالت زميلتها اليزيا كازبلاش لقب سلاح الأيبيه لنفس الفئة، وأما في مسابقات الفتيات تحت 15 سنة فحلّقت زارا كازلابيش لاعبة نادي بني ياس بذهبية سلاح الأيبيه، وأما في سلاح السابر لنفس الفئة فحلقت ليلى الصعيري لاعبة بني ياس باللقب، لتسطر لاعبات نادي بني ياس الرياضي على خمسة ألقاب من ألقاب المنافسات الست.

وفي الختام قام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بتتويج الفائزات.