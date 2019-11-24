الشنقيطي يثمّن جهود رياضيينا للتأهل لـ«طوكيو 2020»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ثمّن طلال الشنقيطي، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، مساعي كافة الفرق الرياضية التي تبذل مجهودات كبيرة في مختلف الاستحقاقات، خصوصاً المؤهلة منها إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وأكد الشنقيطي أن منتخبنا الوطني للجودو حجز بطاقة التأهل الأولى للأولمبياد ، مع وجود احتمالية للمنافسة على حجز بطاقة أخرى للعبة ذاتها بنهاية البطولات المؤهلة للحدث الأولمبي التي تعتمد على نظام جمع النقاط.

كما أشاد الشنقيطي بمستوى لاعبي منتخبنا الأولمبي لكرة القدم واستعداداته طوال الفترة الماضية، في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند يناير المقبــل والمؤهلة بدورها إلى الأولمبياد، حيث توِّج أخيراً بلقب بطولة كأس دبي الدولية الودية.