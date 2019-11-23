الإسماعيلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة الجزيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

بات الإسماعيلي، مهدداً بضربة موجعة قبل لقاء الجزيرة الإماراتي، المقرَّر يوم الثلاثاء المقبل، في إياب دور الستة عشر ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال إثر تعرَّض عبد الرحمن مجدي، جناح الإسماعيلي، ومنتخب مصر الأولمبي لإصابة بشد في العضلة الضامة، ما يهدد لحاقه بلقاء الجزيرة الإماراتي، الذي يقام بالعاصمة أبوظبي.

وتوج منتخب مصر باللقب القاري لأول مرة بعد الفوز على كوت ديفوار (2-1) في اللقاء النهائي الذي أقيم مساء الجمعة بإستاد القاهرة، وسجل عبد الرحمن مجدي، هدفين لمنتخب مصر، في البطولة.