الاستثنائي.. عودة الروح

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بعد 10 شهور من الاختفاء عن أضواء التدريب، عاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وعادت إليه روح التدريب من جديد بعد تجربة قاسية مع مانشستر يونايتد وضعته في دائرة الشكوك، وكان توتنهام هوتسبيرز هو طوق النجاة للمدرب البرتغالي لاسترداد سمعته، فهل ينجح «الاستثنائي» في مهمته الجديدة؟

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يعد المدرب البرتغالي من أفضل المدربين في العالم كنسبة انتصارات، حيث تبلغ نسبة انتصاراته الإجمالية 64.8%، وأعلى نسبة انتصارات له في تاريخه كانت مع ريال مدريد بمعدل 71.9%، بينما الأقل له في مسيرته كانت مع دي ليريا البرتغالي وكانت نسبة انتصاراته 45%.

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حصل مورينيو على لقب أفضل مدرب في إنجلترا 3 مرات مع تشيلسي، مواسم 2004 – 2005 و2005-2006 و2014-2015، ولقب أفضل مدرب في العالم مرة واحدة عام 2010، بينما حصل على لقب الأفضل في أوروبا مرتين موسمي 2002-2003 و2003-2004.

1.4

يعد البرتغالي جوزيه مورينيو الأكثر إنفاقاً في تاريخ الدوري الإنجليزي على الصفقات والتعاقدات، وبلغ إجمالي ما أنفقه المدرب مع أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد 1.4 مليار جنيه استرليني، وهو ما ينبئ بسلسلة تعاقدات جديدة لتوتنهام مع مورينيو في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عدد الانتصارات

تشيلسي (المرة الأولى)

124

تشيلسي (المرة الثانية)

80

مانشستر يونايتد

84

عدد ألقاب مورينيو

25 بطولة

بطولات الدوري

8 بطولات دوري

6 ألقاب كأس

2 لقب دوري أبطال أوروبا

2 لقب الدوري الأوروبي

7 ألقاب متنوعة

الأكثر إنفاقاً في تاريخ البريميرليغ

مورينيو

1.4 مليار

أنشيلوتي

1.1 مليار

غوارديولا

1.03

بيلغريني

949.4 مليوناً

أليغري

914 مليوناً