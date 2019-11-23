تغريدة كاذبة بداية الحرب على مورينيو

المصدر: لندن - وكالات

بدأت الحرب الإعلامية سريعاً على البرتغالي جوزيه مورينيو بعد ساعات قليلة من عودته لعالم التدريب من بوابة توتنهام، وهذه المرة السلاح كان باستخدام تغريدة كاذبة منسوبة للاعب الوسط ديلي آلي.

وكتب «آلي» حسب التغريدة المزعومة: «لا يمكن أن أكون الوحيد الذي يظن أن مورينيو مدرب مبالغ في تقديره ومغرور للغاية، هذا ما يجعله مدرباً سيئاً، أنا سعيد لأنني لن أعمل معه في أي وقت».لكن صحيفة «ذا صن» البريطانية أثبتت أن التغريدة المنسوبة إلى آلي مزيفة، وهي مجرد محاولة من مجهولين لتوريط اللاعب في مشكلة مع مدربه الجديد، وخلق أجواء متوترة داخل «السبيرز» في هذه المرحلة الانتقالية فنياً.