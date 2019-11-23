محمد بن حمد الشرقي يتوج الفائزين بسباق بنك الفجيرة للجري

المصدر: الفجيرة - وام

توج سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أمس، الفائزين الأوائل في «سباق بنك الفجيرة للجري» بنسخته الثالثة الذي أقيم تحت رعاية سموه في ساحة الاحتفالات بالفجيرة، بمشاركة أكثر من «2200» متسابق من المهتمين باللياقة البدنية والعائلات والأفراد بمختلف الأعمار، إضافة إلى عدد من أصحاب الهمم، الذين خصص لهم سباق خاص.

وأكد سموه حرص إمارة الفجيرة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على دعم البطولات الرياضية المحلية والعالمية، وتوفير المناخ المناسب لإنجاحها، بما يعكس مكانة الإمارة على خارطة مختلف النشاطات الرياضية.

وبارك سمو ولي عهد الفجيرة للفائزين تفوقهم في السباق، مشيدا بالمستوى الذي ظهرت عليه البطولة بدورتها الثالثة والمشاركة الواسعة لمختلف شرائح المجتمع من الجنسيات كافة، والتي عكست روح المنافسة الشريفة بين المتسابقين، مؤكدا ضرورة العمل على زيادة عدد المشاركين بالبطولات المقبلة.

بدوره قدم شريف محمد الفضلي كبير المديرين التنفيذيين في بنك الفجيرة الوطني أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، لتوجيهاته الكريمة التي ساهمت في إنجاح السباق، مثمناً دعم سموه المستمر لخدمة الرياضة والرياضيين في دولة الإمارات.

حضر حفل التتويج سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ونخبة من الإداريين .