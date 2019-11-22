أنديرسون سيلفا.. «هداف من الدكة»

المصدر: إعداد – مجتبى فاروق

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لفت فريق فاماليكاو الأنظار هذا الموسم في الدوري البرتغالي بعد أن تمكن الفريق الصاعد من الوصول إلى المركز الثالث خلف بنفيكا وبورتو قطبي الكرة البرتغالية، ويبدو أن كلمة السر في الفريق هي الهداف البرازيلي أنديرسون سيلفا، أكثر من سجل في الدوري البرتغالي هذا الموسم، بعد دخوله الملعب من دكة البدلاء.

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سجل أنديرسون سيلفا 9 أهداف خلال 30 مباراة لعبها مع فاماليكاو في الموسم الماضي، لينجح في قيادة الفريق للترقي إلى الدوري البرتغالي الممتاز، بعد غياب استمر 25 عاماً.

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تمكن سيلفا من تسجيل 4 أهداف، بعد أن دخل بديلاً للمهاجم الأساسي توني مارتيز الذي تعاقد معه فاماليكاو قادماً من ويستهام الإنجليزي ومنحه الفرصة على حساب البرازيلي اليافع، إلا أن الأخير أثبت أنه الأفضل.

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كانت مباراته الأولى كأساسي أمام العملاق بورتو، ولكنه لم ينجح في تقديم أي شيء يذكر ليعيده المدرب إلى «دكة البدلاء» مرة أخرى، ليعود إلى التألق حيث سجل بمجرد نزوله بديلاً في فوز فاماليكاو على جل فيسنتي 2 – 1.

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يحتل سيلفا المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري البرتغالي برصيد 6 أهداف بفارق هدفين عن لويس ميغيل الفونسو هداف بنفيكا الذي يقف على رأس قائمة هدافي البطولة البرتغالية.

بطاقة

الاسم: أنديرسون أوليفيرا سيلفا

تاريخ الميلاد: 21 – 11 - 1997

مكان الميلاد: ساو بالو - البرازيل

الطول: 186 سم

الخانة: مهاجم

الأندية

كورنتيغا: 2016 - 2017

غواراني: 2017

فاماليكاو: 2017 -

إحصاءات الموسم

عدد المباريات: 10

عدد الدقائق: 234

الأهداف: 6

التمريرات الحاسمة: 0

البطاقات الصفراء: 1

البطاقات الحمراء: 0

محاولات على المرمى: 1.5 في المباراة

دقة التمرير: 62%

قيادة الهجمات: 2.1 في المباراة

نجم المباراة: 1

نقاط القوة

التمركز في منطقة الجزاء: 97 %

الكرات العكسية: 93 %

قيادة الهجمة: 82 %

إنهاء الهجمة: 96.3 %

التحكم في الكرة: 82 %

المهام الدفاعية: 91 %

دعم الزملاء: 91.3 %