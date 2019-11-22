إبداع في الاستعراض على الماء بكورنيش القرم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تتواصل اليوم منافسات وتحدي الاستعراض العالمي عبر بطولة العالم للتزلج على الماء، التي بدأت فعالياتها على شاطئ كورنيش القرم في أبوظبي قبل ثلاثة أيام، وتتواصل بنجاح كبير من خلال المشاركة القوية لـ 160 متسابقاً من 31 دولة.

وتشهد هذه البطولة إقبالاً كبيراً، حيث تم تسجيلها رسمياً في سجلات الاتحاد الدولي للتزلج على الماء، كأكبر تجمع وحضور لمتسابقي ومحترفي التزلج على الماء، يسجل منذ عام 2000 في بطولات الاتحاد الدولي العالمية، وبالتالي، يتوقع القائمون على المنافسة، أن تكون بطولة أبوظبي قد حققت رقماً قياسياً، قد يتم لاحقاً اعتماده والإعلان عنه أيضاً.

وكانت البداية في اليومين الأولين مع التصفيات الأولية، والتي تحدد مراحل المتأهلين لاحقاً إلى المراحل المتقدمة من البطولة، خاصة أن المنافسة تستمر حتى الختام غداً، حيث يتأهل لآخر يوم 48 متسابقاً في ثماني فئات مختلفة.

وأبدع أبطال العالم في تقديم أجمل فواصل الإمتاع والإبهار في البطولة والمنافسة الرياضية للجمهور، خاصة مع مختلف الحركات التي قام بها المتسابقون، من خلال المساحة المخصصة لكل متسابق، وشهد اليوم الأول تألق متسابقي فريق الإمارات، أحمد عمير المهيري وأحمد سالم الرميثي، المشاركين في فئة تحت 15 عاماً، في مواجهة قوية مع طموحات بقية الأبطال.