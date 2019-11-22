ألتراس الهلال ينفي اتهامات المريخ

المصدر: الخرطوم- حسن فاروق

نفت مجموعة ألتراس الهلال اعتداءها على رواد نادي المريخ، وأن ما يثار ما هو إلا محاولة بائسة لخلق أجواء غير إيجابية قبل المباراة المرتقبة غداً في الدوري السوداني، واصفة خطوة المريخ بأنها ادعاءات وألاعيب مفضوحة.

وقالت المجموعة، أمس: إنها حرصت على أداء البروفة الرئيسية لمباراة القمة باستاد الهلال، وتفرق بعد ذلك أفرادها للذهاب إلى منازلهم، مشيرة إلى أن بعض أفرادها تعرضوا للقذف بالحجارة من قبل منتسبين لنادي المريخ أثناء انتظارهم للمواصلات بالقرب من مقر دار المريخ، وكذّبت مجموعة الألتراس ما ذكره المريخ، واعتبرته ألاعيب من قبل النادي الأحمر لخلق مشكلة لتقليل تركيز الهلال قبل المواجهة المرتقبة.