سباق أكاديمية فاطمة بنت مبارك ينطلق اليوم في الحديريات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ينطلق اليوم سباق الجري لأكاديمية فاطمة بنت مبارك في نسخته الخامسة، في جزيرة شاطئ الحديريات، وذلك لتشجيع مجتمع السيدات والفتيات في أبوظبي على ممارسة الرياضة لاكتساب نمط وأسلوب صحي، متخذاً الرياضة جزءاً من ثقافة الحياة اليومية للمرأة الإماراتية.

وينطلق السباق بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي كشريك استراتيجي، ومركز أبوظبي للصحة العامة كشريك أساسي. كما يعتبر السباق أحد أبرز الأنشطة النسائية التي تحرص أكاديمية فاطمة للرياضة النسائية على تنظيمها سنوياً، خاصة بعد النجاح الباهر الذي حصدته النسخة الأخيرة يناير الماضي، بمشاركة أكثر من 500 متسابقة باعتباره سباقاً مفتوحاً للجري خصص فقط للسيدات والفتيات من مختلف الأعمار ولجميع الجنسيات.