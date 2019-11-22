الإمارات تحجز بطاقتين للألعاب العالمية 2021 في الفوربول

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

حققت الإمارات إنجازاً رياضياً جديداً بنجاح لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي في اقتناص بطاقتين للتأهل للألعاب العالمية الشتوية بالسويد 2021، إحداهما للرجال، والثانية للسيدات، من خلال مشاركتهم في الكأس الإقليمية الأولى للفوربول، والتي أقيمت بالقاهرة، وشهدت مشاركة 11 فريقاً من 6 دول العربية هي: مصر والإمارات والسعودية والكويت والأردن والمغرب، فيما حصلت كل من المغرب ومصر على بطاقتين أيضاً، والسعودية على بطاقة واحدة، لتنضم الفرق الستة إلى 45 فريقاً يشاركون في تلك الرياضة من بين 7 رياضات تشهدها الألعاب العالمية بالسويد.