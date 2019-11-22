تحطيم «قياسي» كيبتشوج بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظم قسم الرياضة واللياقة البدنية في جامعة نيويورك أبوظبي النسخة الثانية من الفعالية المجتمعية «اللحاق بكيبتشوج»، حيث تمكن فريقان من أصل 12 فريقاً مشاركاً من تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي حققه بطل سباقات الماراثون الكيني إيليود كيبتشوج في فيينا أكتوبر الماضي، والبالغ 1:59:40.

وأقيمت الفعالية في مسار الجري الخارجي للجامعة، حيث حاول 15 عداءً من كل فريق تحطيم الرقم القياسي لكيبتشوج. وأكملت الفرق ما يعادل 105.5 دورات حول مسار الجري الخارجي لجامعة نيويورك أبوظبي.

وحطم فريق شرطة أبوظبي الرقم القياسي بعد إكمال 106 دورات في 1:44:09، كما جاء فريق «ألتمت أثليتكس» في المركز الثاني بعد إكمال المسافة ذاتها في 01:48:35.