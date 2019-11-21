تشكيل وفد الإمارات في خليجي البلياردو

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تم تشكيل بعثة الإمارات المشاركة في بطولة الخليج المجمعة للبلياردو والسنوكر، التي تقام في العاصمة العمانية مسقط بين 28 نوفمبر الجاري و7 ديسمبر المقبل، برئاسة سلطان الجوكر أمين السر العام لاتحاد البلياردو والسنوكر، وتضم البعثة خالد الخيلي مشرفاً ومحمد عبد الله إدارياً، و10 لاعبين يمثلون منتخبي البلياردو والسنوكر هم محمد الجوكر ومحمد شهاب وخالد الكمالي وعبد الرحمن سيف الشامسي وعيسى السيد وسيف الكتبي للسنوكر وصلاح الريماوي وعبد الله جمعة وعماد مبارك وصلاح فاروق للبلياردو.

واستعد المنتخب للبطولة وفق برنامج إعداد، بدأ يوم 13 من الشهر الحالي، ويستمر حتى 26 منه ثم تغادر البعثة في اليوم التالي، ويتواصل الإعداد للسنوكر بصالة نادي الاتحاد في القوز والبلياردو في صالة «اي زون» في دبي.