مصرف الشارقة الإسلامي يرعى «كتيبة النحل»

المصدر: الشارقة - عز الدين جادالله

انضم مصرف الشارقة الإسلامي لقائمة رعاة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة للموسم الرياضي 2019 -2020، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس بمقر نادي الشارقة بحضور إبراهيم محمد الجروان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس شركة الاستثمار والتسويق، وجاسم البلوشي رئيس التميز المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي، ومحمد سعيد بوزنجال عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، وسعيد مطر عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس المركز الإعلامي، ورضا عباس عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم رئيس الأكاديمية، ومحمد عيسى عضو مجلس إدارة شركة نادي الشارقة للاستثمار، وسالم ضاعن التميمي المدير التنفيذي لنادي الشارقة، ومحمد سالم المدير التنفيذي لشركة نادي الشارقة للاستثمار والتسويق، واللاعبين: المحترف البرازيلي ايغور كورنادو وشاهين عبد الرحمن وعبد الله غانم، حيث تم توقيع عقد الرعاية بين الطرفين، بينما قام اللاعبون بعرض القمصان الجديدة التي تحمل شعار المصرف.