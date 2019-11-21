«جائزة زايد الكبرى» للهجن تنطلق الأسبوع المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإقامة منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2019، وتعتبر جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي كونها تحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتنطلق الجائزة الجمعة 29 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 6 ديسمبر المقبل ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي 2019، حيث تحتل الجائزة مكانة خاصة لدى ملاك الهجن لكونها أحد أهم المهرجانات الكبرى، وتحظى بمشاركة كبيرة لملاك الهجن من دول الخليج، ويحصل من خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة، وتحظى جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبتنظيم من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن،

وتستعد اللجنة العليا المنظمة لانطلاقة المهرجان في نسخته الجديدة، والذي يقام هذا العام بالتزامن مع عام التسامح، إذ تعد جائزة زايد الكبرى للهجن من أهم السباقات التراثية في الدولة لمواصلة نهج مؤسس الدولة في الحافظ على الموروث والهوية الإماراتية والاهتمام برياضات الآباء والأجداد. وتقام منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن على أرضية عاصمة ميادين الهجن في الوثبة بالعاصمة أبوظبي بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة، حيث خصصت اللجنة المنظمة 204 أشواط للمنافسات في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول لهجن الجماعة، منها 36 شوطاً للرموز.