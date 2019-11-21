«أبيض» السلة يصل إلى الكويت استعداداً للخليجية

المصدر: الكويت - أحمد عبد اللطيف

يصل مساء اليوم إلى الكويت وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة للرجال للمشاركة في منافسات بطولة الخليج، التي تنطلق بعد غدٍ وحتى أول ديسمبر المقبل بصالة نادي الكويت بكيفان، وسيفتتح الأبيض الإماراتي المنافسات بعد غدٍ أمام نظيره البحريني، وحددت اللجنة المنظمة صالة نادي كاظمة لخوض تدريبات منتخبنا، بعدما حددت اللجنة صالات أندية الساحل والنصر والمعاقين وكاظمة لتدريبات المنتخبات المشاركة في الفترتين الصباحية والمسائية، وأنهت اللجنة العليا كافة الاستعدادات لاستضافة البطولة على جميع النواحي ومن خلال جميع للجان العاملة، حيث يكتمل عقد وصول المنتخبات الخليجية اليوم.