افتتاح مسار الجري في مدينة دبي الرياضية غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنظم «مدينة دبي الرياضية» غداً حفل افتتاح لمسار الجري الجديد في القرية الرياضية في الرابعة ظهراً، وبمشاركة الرياضي العالمي ماركوس سميث الذي سيقوم بالجري لمدة 24 ساعة متواصلة على المسار الجديد.

ويعد سميث المقيم في دبي، من أحد أبرز المشاركين في «تحدي دبي للياقة» العام الماضي، حيث نجح في إكمال 30 ماراثون خلال 30 يوماً متتالياً. ويخوض اليوم تحدي جري لمدة 24 ساعة متواصلة على المسار الجديد البالغ طوله 400 متر، كما يدعو جميع سكان دبي لمشاركته في هذا السباق لأطول فترة ممكنة.

وتعليقاً على ذلك، قال خالد الزرعوني رئيس «مدينة دبي الرياضية»: «أصبحت مدينة دبي الرياضية جزءاً هاماً من معالم الثقافة الرياضية في دبي، وسيساهم هذا المسار الجديد والمتطور في تعزيز تجربة الجميع بشكل كبير على اختلاف مستويات اللياقة البدنية والرياضية الخاصة بهم».