692 مليون دولار إيرادات مانشستر سيتي

المصدر: برلين - أ ف ب

انعكس نجاح مانشستر سيتي على أرض الملعب في الموسم الماضي على إيرادات النادي لترتفع إلى 535 مليون جنيه إسترليني (692 مليون دولار)، ليحقق أرباحاً للعام الخامس على التوالي.

ومع زيادة في إيرادات البث التلفزيوني 20% لدى السيتي، لترتفع من 500.5 مليون جنيه إسترليني في موسم 2017/‏18. وفاز رجال غوارديولا بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ورابطة الأندية والدرع الخيرية. وساعد بيع مجموعة من اللاعبين غير القادرين على اقتحام الفريق الأول في زيادة الأرباح إلى 10.1 ملايين جنيه إسترليني.

وقبل الاستحواذ الإماراتي بقيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على مان سيتي عام 2008 كانت إيرادات النادي أقل من 87 مليون إسترليني.