5 ملايين درهم جوائز سباق جوهرة تاج زايد للخيول

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

جرت أمس، قرعة سباقات ختام مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، بقاعة الأرشيف الوطني بأبوظبي، وقبل المراسم، وقف الحضور دقيقة حداداً على روح الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

فيما قدم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية بالغ تعازيه للقيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، ذاكرا أن الفقيد كان صاحب بصمة واضحة في كل عمل تم تحت قيادته.

وشهد مراسم القرعة لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان العالمي، وأحمد السويدي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للفروسية، وعدد من الرعاة وملاك الخيول، وشارك عدد كبير من الحضور في القرعة لسباقات جوهرة تاج زايد، الذي يعتبر أغلى سباق للخيول العربية الأصيلة في العالم، والذي تبلغ قيمة جوائزه 5 ملايين درهم، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات.

وبطولة سموها العالمية للفرسان المتدربين، وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان للمهور الصغيرة «البوني»، وتقام السباقات الأحد المقبل على مضمار نادي أبوظبي للفروسية، في ختام النسخة 11 للمهرجان، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات» أبوظبي العاصمة. وأكدت لارا صوايا أن ختام المهرجان سيشهد جوائز سحب للجماهير عبارة عن 3 سيارات وأجهزة موبايل، والعديد من الجوائز الأخرى القيمة.