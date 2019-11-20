«راليات الباها» تختتم بالفجيرة في ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تستعد بطولة الإمارات لراليات الباها 2019 لخاتمة ناجحة لجولاتها في 13 ديسمبر المقبل في إمارة الفجيرة، ولن تخلو جولتها السادسة والأخيرة من المنافسات القوية التي سيتقرر على ضوء نتائجها الفائزين بألقاب البطولة.

ويفصل بين الدراجين الأربعة الأوائل في فئة الدراجات النارية «موتو 450» ست نقاط فقط. وسيتعرض الدراج الإماراتي محمد البلوشي متصدر فئة الدراجات النارية لضغط كبير من منافسيه الثلاثة ديفيد ماكبرايد، والكويتي محمد جعفر، ونجم هوندا الجنوب أفريقي آرون مير.

وستمتد المنافسة لتشمل فئة دراجات الكوادس أيضاً، حيث يأمل الدراج الإماراتي عبدالله الفلاسي الفائز بلقب دراجات الكوادس على متن دراجة ياماها واي اف زد 450 في رالي باها أبوظبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، بذل جهود مضاعفة للحاق بالدراج أحمد الملا الذي يتصدر فئة الكوادس بفارق 13 نقطة.