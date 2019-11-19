«لوكسمبورغ» يودع ملعب الـ 100 هزيمة

المصدر: لوكسمبورغ - وكالات

خاض منتخب لوكسمبورغ آخر مباراة له على ملعبه «يوسي بارثيل» أمام نظيره البرتغالي (0-2)، أول من أمس.

وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة لتصفيات أمم أوروبا 2020. ومني منتخب لوكسمبورغ بالهزيمة المئوية على ملعبه «يوسي بارثيل»، الذي يتسع لـ 8054 متفرجاً، وتم تشييده في لوكسمبورغ العاصمة عام 1928، وسمي باسم العداء الأسطورة يوسي بارثيل، الذي أحرز الميدالية الذهبية في سباق 1500 متر، خلال دورة الألعاب الأولمبية 1952 في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

ومن المنتظر أن يلعب منتخب لوكسمبورغ مبارياته القادمة على ملعبه الجديد الذي بدأت أعمال بنائه عام 2017، على أن يصبح جاهزاً في العام الجاري، وسيحمل اسم الملعب الوطني، وفقاً لاتحاد لوكسمبورغ ، ويتسع لأكثر من 9400 متفرج وتبلغ كلفته نحو 60-65 مليون يورو.