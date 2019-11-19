بطولة رئيس الدولة لهوكي الجليد تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم في أبوظبي بطولة صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد بمشاركة قوية من أفضل الفرق الأوروبية والآسيوية إضافة إلى فريق أبوظبي ستورمز مستضيف البطولة، وفريق «النجوم» الكويتي، بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات الجليدية.

وتقام المباريات على صالة أبوظبي للتزلج في مدينة زايد الرياضية، ويشهد برنامج اليوم مباراة تجمع فريق الرئيس البيلاروسي وأولد تايمز الألماني، ويلعب ستورمز أبوظبي مع فريق النجوم الكويتي.

وقال الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس اتحاد الرياضات الجليدية رئيس النادي إن بطولة رئيس الدولة لهوكي الجليد غدت مناسبة سنوية يتنافس فيها مجموعة من الفرق المحلية والعربية والدولية للظفر بلقب البطولة الغالي على قلوبنا. وفرصة لنا جميعاً للاحتفاء بحب سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،.