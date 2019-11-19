السودان.. استمرار مسلسل رعب «قضاة الملاعب»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أحداث غريبة يشهدها الدوري السوداني لكرة القدم تتعلق بقضاة الملاعب، فلا يمر أسبوع في المنافسة إلا وكان الحكام جزءاً من أزمة تتعلق باعتداء وتهديد ومطاردة، آخرها أول من أمس، إذ كان ملعب مدينة القضارف مسرحاً لمطاردة غريبة من مشجع اقتحم الملعب أثناء المباراة التي جمعت الشرطة القضارف وضيفه الأهلي الخرطوم.

حيث ركض المشجع سريعاً في اتجاهه، ملوحاً بعصى محاولاً الاعتداء على حكم المباراة، ليتدخل رجال الأمن ويتمكنوا من السيطرة على المشجع قبل وصوله إلى الحكم. من جهة أخرى، وجّه فريق القوة الجوية العراقي إنذاراً جديداً إلى اللاعب بكري المدينة، لتغيبه عن تدريبات الفريق ، بعد أن غادر إلى السودان في إجازة قصيرة، لكنه لم يعد إلى العراق.

وقال جاسم قاطع، أمين سر فريق القوة الجوية: «لم يلتزم بكري المدينة بمدة الإجازة، وتغيّب عن تدريبات الفريق الذي يستعد لمواجهة مولودية الجزائر في إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال»، مضيفاً أن الإدارة وجّهت إلى اللاعب إنذاراً، وحددت له فترة زمنية، وإن لم يلتحق بالفريق فستكون مجبرة على شكوى اللاعب لدى الاتحاد الدولي.