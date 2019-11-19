ذئاب دبي بطلاً لدوري الحبتور للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قاد محمد الحبتور فريقه ذئاب دبي إلى فوز كبير على فريق الدكتور عبد الرحمن العبار والشيخة علياء آل مكتوم، بنتيجة 4/‏‏5، ليتوج على إثرها بطلاً لدوري نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية لموسم 2019/‏‏ 2020.

وعقب نهاية المباراة الختامية قام مانو مادان، المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتتويج الفرق الفائزة حيث منح فريق ذئاب دبي، كأس البطولة الذهبي، ومنح فريق الدكتور عبد الرحمن والشيخة علياء آل مكتوم الكأس الفضي، ونال فريق الفيصل بقيادة سلطان الفيصل الكأس البرونزي، بعد تغلبه على فريق مهرة 9 - 8.