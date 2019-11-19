مدرب يدفع ثمن انتصار تاريخي!

المصدر: روما - وكالات

في واقعة غريبة جداً، قرر ناد إيطالي إقالة مديره الفني بسبب انتصاره بنتيجة كبيرة على خصمه، ضمن منافسات الدوري المحلي للشباب.

وفقد ماسيميليانو ريتشيني وظيفته كمدرب لفريق إنفيكتاسورو الإيطالي تحت سن 18 عاما، بعد أن اكتسح خصمه مارينا كالتشيو بنتيجة 27-0، السبت الماضي. وقدم المدير الرياضي للنادي المهزوم شكوى بعد المباراة، باعتبار أن فريقه تعرض «لهزيمة مذلة أظهرت قلة احترام».

وقدم باولو بروغيلي رئيس نادي إنفيكتاسورو اعتذاراً فورياً لإدارة نادي مارينا بعد المباراة، قبل أن يعلن إقالة ريتشيني . وقال بروغيلي: «لقد صدمنا وشعرنا بالندم الشديد بعد أن سمعنا بخبر انتصار فريقنا بنتيجة 27-0 على نادي مارينا ، هذه النتيجة تعارض مبادئ كرة القدم للشباب. علينا احترام الخصم دائماً، وهذا الأمر لم يحدث».