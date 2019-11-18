محمد رشوان: جائزة الروح الرياضية أفضل ذكرى في حياتي

المصدر: دبي-البيان الرياضي

قال بطل الجودو المصري السابق، محمد رشوان أن جائزة الروح الرياضية التي حصل عليها من منظّمة اليونسكو بعد عام واحد من رفضه مواجهة منافسه الياباني ياماشيتا المصاب في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984، تعدّ أفضل ذكرى في مسيرته الرياضية.

وتحدث رشوان في الجلسة الأولى لمؤتمر الإبداع الرياضي الدولي التي جاءت تحت عنوان "الرياضة لغة التسامح" إلى جانب دانييلا باس مديرة شعبة التنمية الاجتماعية الشاملة بإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض قصته الشهيرة والأبرز على الصعيد الأولمبي وقال إنه تجنب اللعب على قدم ياماشيتا المصابة وفضل أن يخسر الذهبية بشرف عن أن يفوز بالمركز الأول على حساب آلام منافسه، احتراماً للمبادئ والقيم التي تعلمها من والديه ومن الرياضة نفسها، مشيرا إلى أن هذه الواقعة كان لها أثر إيجابي في مسيرته الرياضية وصدى واسعا على الساحة العالمية.

وكشف رشوان أن الإعداد للألعاب الأولمبية يختلف عن أي بطولة أخرى، ودعا اللاعبين العرب إلى الذهاب إلى الأولمبياد بأمل الحصول على ميدالية وليس لمجرد التواجد والدفاع عن حلمهم بشراسة لأن الميدالية الأولمبية ليست إنجازاً شخصياً بل للوطن والتاريخ.