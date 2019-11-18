بيراميدز يفقد القائد السعيد

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أعلن نادي بيراميدز المصري، تعرض قائد فريق الكرة الأول، عبد الله السعيد، للإصابة بكدمة قوية في الركبة، وذلك خلال مران الفريق في المعسكر المقام بمدينة مراكش المغربية.

وأجرى الجهاز الطبي للفريق أشعة على قدم صانع ألعاب بيراميدز، والتي تحدد على أثرها غيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، وبالتالي يفتقد الفريق جهود السعيد، في مواجهة فريق اينوجو رينجرز النيجيري، في انطلاق منافسات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

في سياق منفصل، يسعى منتخب مصر الأول لمصالحة جماهيره، عندما يحل ضيفا على منتخب جزر القمر، مساء اليوم، في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، بعد أن تعادل في المباراة الأولى مع منتخب كينيا 1 - 1.