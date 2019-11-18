بوياتا يثير الجدل بقميص باتشوايي

المصدر: عواصم - وكالات

أثار البلجيكي، ديدريك بوياتا، الجدل في مباراة منتخب بلاده ضد مضيفه منتخب روسيا بتصفيات أمم أوروبا 2020، وذلك بسبب ارتدائه نفس قميص زميله باتشوايي مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

وظهر بوياتا لاعب فريق سيلتيك الاسكتلندي بقميص عليه اسم زميله باتشوايي وكان رقم القميص 23 مع سروال برقمه الأساسي 4. ولم يلاحظ أحد الخطأ طوال الشوط الأول، الأمر الذي لم يتم اكتشافه إلا في الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة الـ54، ليتم تدارك الموقف باستبدال اللاعب القميص وارتداء رقمه 4.

وشارك باتشوايي نفسه في المباراة خلال الدقيقة الـ77، حين حل بديلاً لزميله روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي وصاحب الهدف الرابع للشياطين الحمر. وكان قد حسم المنتخب البلجيكي تأهله من الجولة السابقة بعد تحقيقه 8 انتصارات متتالية، ليفوز على المنتخب الروسي بنتيجة 4-1.