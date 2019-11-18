السويدي يشارك في اليوم العالمي لغينيس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد اليوم العالمي لغينيس للأرقام القياسية، والذي يعد المهرجان السنوي الأكبر للأرقام القياسية حول العالم، ويعقد هذا العام تحت شعار «روح المغامرة»، مشاركة نخبة من المواهب المحلية من المنطقة العربية. وشهد الحدث الذي عقد على قمة أطول فندق في العالم «جيفورا» سلسلة من توزيع شهادات غينيس للأرقام القياسية على عدد من المغامرين المحليين.

وشارك العدّاء الإماراتي، الدكتور خالد جمال السويدي، والذي يشغل منصب المدير التنفيذي لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في احتفالات هذا اليوم العالمي عقب حصوله على جائزة «أكبر ميدالية» تكريماً لرحلة عبور شاقة من العاصمة أبوظبي إلى مكّة المكرمة سيراً على الأقدام. وكان المغامر الإماراتي قد قطع مسافة 2070 كيلومتراً في 29 يوماً للوصول إلى هدفه، وواجه سلسلة من التحديات المناخية والبدنية خلال هذه الرحلة.

وخلال كلمة ألقاها كجزء من مشاركته في اليوم العالمي لغينيس للأرقام القياسية، اعتبر الدكتور السويدي تمثيله للمغامرين الإماراتيين ضمن هذه الاحتفالات الدولية بمثابة وسام على صدره، وحافزاً له في حياته المهنية والشخصية والرياضية. ووجه رسالة إلى الشباب الإماراتي مفادها بأن «لا شيء مستحيل، مع وجود الإرادة والعزم والتصميم».

كما شهد اليوم مشاركة «تيم أنجيل وولف»، المؤسسة غير الربحية التي تعنى بدمج أصحاب الهمم في المجتمع. حيث منحت غينيس للأرقام القياسية شهادتين لمؤسس المنظمة نيك واتسون بعد نجاحه في تحقيق الرقم القياسي لـ«أسرع وقت في سباحة 5 كيلومترات و 10 كيلومترات أثناء سحب قارب الكاياك» ، والرقم القياسي الثاني لمسافة 10 كيلومترات.