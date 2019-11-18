مهرجان رياضي ناجح لـ«دبي للإعلام» في «تحدي دبي»

المصدر: دبي- خالد المهيري

اختتمت مؤسسة دبي للإعلام مشاركتها في «تحدي دبي للياقة» بإقامة مهرجان رياضي ناجح في نادي الوصل، والتي شهدت عدداً من الفعاليات المميزة لكل الأعمار والفئات.

وشهد المهرجان أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، وفيصل بن حيدر، المدير التنفيذي لقطاع الطباعة والتوزيع، وراشد أميري، نائب المدير التنفيذي لشؤون القنوات في قطاع الإذاعة والتلفزيون، وأسماء عبد الله الشرهان نائب المدير التنفيذي للدعم الإداري في قطاع الإذاعة والتلفزيون، وجمال سلمان المدير التنفيذي لشركة توصيل، ومحمد العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل، عدد من المسؤولين من مجلس دبي الرياضي وموظفي المؤسسة.

وأكد أحمد سعيد المنصوري أن مؤسسة دبي للإعلام شاركت بقوة في فعاليات الدورة الثالثة لـ«تحدي دبي للياقة» إذ تميزت الفعاليات بالتنوع والقوة بمشاركة كل موظفي المؤسسة. وأشاد أحمد سعيد المنصوري، بالجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الألعاب الرياضية بمؤسسة دبي للإعلام، والتي تم تشكيلها مؤخراً، إذ نجحت في تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية القوية واستقطاب موظفي مؤسسة دبي للإعلام، مقدماً الشكر لكل أعضائها على ما بذلوه خلال التحدي.

ومن جانبه، تقدم مروان الحل رئيس لجنة الألعاب الرياضية بمؤسسة دبي للإعلام، بالشكر والتقدير لكل أعضاء اللجنة على ما قام به خلال «تحدي دبي للياقة» والنجاح الكبير الذي حققته المؤسسة عبر تقديم باكورة مميزة من الفعاليات الرياضية، والتي نالت رضا كل الموظفين في المؤسسة.

وأضاف مروان الحل أن نجاح اللجنة يعد تكليفاً لنا جميع لمواصلة الجهود لتقديم أفضل ما لدينا سواء داخل مؤسسة دبي للإعلام أو في المشاركات الحكومية، خاصة أننا من الآن نعد العدة لعدد كبير من الفعاليات أهمها «الألعاب الحكومية»، والتي سنحاول من خلالها أن نقدم أفضل ما لدينا. وهنأ مروان الحل، كل المشاركين في الفعاليات الرياضية التي نظمتها اللجنة، معتبراً أن الجميع فائز وليس هناك خاسر.

وكان فريق «دبي الرياضية» قد اقتنص لقب بطولة «تحدي كرة القدم» عقب تغلبهم في المباراة النهائية على فريق «الإمارات اليوم» بنتيجة ( 3-2 )، فيما نال فريق «جريدة البيان» المركز الثالث.

وفي الختام قام أحمد سعيد المنصوري، بتتويج الأبطال ، كما شهد الحفل تكريم مجلس دبي الرياضي والشركاء الداعمين للفعاليات، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الألعاب الرياضية.