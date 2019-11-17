القاسمي يتوَّج بطلاً لرالي باها أبوظبي

أسفرت منافسات رالي باها أبوظبي الأول، الذي اختُتمت فعالياته أمس، عن فوز بطل الراليات الإماراتي الشيخ خالد القاسمي بلقب الرالي، بينما أحرز الدراج الجنوب أفريقي المقيم في دبي آرون مير لقب فئة الدراجات النارية.

وأنهى القاسمي مراحل الرالي، متقدماً بفارق 6 دقائق تقريباً عن أقرب منافسيه السعودي صالح السيف، على متن سيارة باغي بمقعدين كان إم إكس 3، ويتفوق عليه بفارق دقيقة و42 ثانية. ورافق القاسمي في مقعد الملاح البريطاني كريس باترسون على متن سيارة فريق أبوظبي للراليات بيجو 2008 داكار.

وسجل آرون مير رابع أسرع زمن في نهاية المرحلة الأخيرة من الرالي (مرحلة تل مرعب) ومسافتها 105 كم، ليفوز بفارق دقيقة و44 ثانية عن أقرب منافس له الدراج الكويتي محمد جعفر بدراجة كيه تي إم. وقاد آرون دراجة تدريب فريق هوندا استعداداً للمشاركة في رالي داكار في المملكة العربية السعودية العام المقبل.

وأحرز الدراج الإماراتي محمد البلوشي أسرع زمن في مرحلة اليوم، ليحتل المركز الثالث للترتيب العام لفئة الدراجات النارية، تلاه في المراكز التالية ديف ماكبرايد المقيم في دبي بدراجة كيه تي إم رابعاً، والإماراتي سلطان البلوشي بدراجة كواساكي خامساً، والكويتي عبد الله الشطي بدراجة كيه تي إم سادساً.

وأقيم رالي باها أبوظبي تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي يومي 15 و16 نوفمبر، وبلغت مسافته الإجمالية 280 كم، ويمثل الجولة الخامسة من ست جولات في بطولة الإمارات لراليات الباها 2019 التي ينظمها نادي الإمارات لرياضة السيارات. وشارك في الرالي 44 سائقاً ودراجاً انطلقوا صباح الجمعة الماضية من مقر الرالي في تل مرعب الشهير بجوار واحات ليوا.