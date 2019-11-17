طيران الإمارات تمدد شراكتها مع «الجولة العالمية» للتنس حتى 2025

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت طيران الإمارات عن تمديد عقد رعاية بطولة الجولة العالمية «ATP» 5 سنوات أخرى اعتباراً من 2021.

وبصفتها الناقل الرسمي والشريك الرئيس للجولة العالمية، ستمدد طيران الإمارات التزامها تجاه التنس حتى عام 2025. وكانت الناقلة ارتبطت مع البطولة عام 2013 كشريك بلاتيني.

وتستمر طيران الإمارات بالاستفادة من حقوق التسويق العالمية، ما يتيح تواجداً قوياً للعلامة التجارية في بطولة الجولة العالمية عبر 60 بطولة حول العالم. وقدرت أعداد الجماهير التي حضرت المباريات العام الماضي بمليار مشجع، كما أتاحت البطولة لطيران الإمارات تسليط الضوء على خدماتها المتفوقة.

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية: «لمسنا نجاح شراكتنا مع الجولة العالمية، ونسير رحلات إلى 30 وجهة تقام فيها بطولات الجولة».