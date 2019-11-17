الطيار بطلاً لـ«أبوظبي» للبوانيش الشراعية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

توج الطيار لعمر عبد الله محمد المرزوقي بطلاً لسباق أبوظبي البحري للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أول من أمس، وحل ثانياً في ترتيب السباق الرائد لمكتوم عتيق ماجد المهيري، ونال المركز الثالث مروح 1 لأحمد صالح أحمد الحمادي. وتوج الفائزين ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي. ووجه ماجد المهيري التهنئة للفائزين في السباق، معرباً عن سعادته بحجم المشاركة الكبير الذي وصل إلى 50 بانوشاً بمجموع 250 بحاراً من مختلف أنحاء الدولة.