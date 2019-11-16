تركي آل الشيخ يتمنى وجود ميسي في ألميريا

المصدر: الرياض - د ب أ

التقى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية مساء أول من أمس بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حديث ودي، ورحب آل الشيخ بالنجم ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، قائلاً: «سعيد بعودتك هنا، هناك الكثير من الأمور قد تغيرت في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية منذ زيارتك الأخيرة، الأمير محمد بن سلمان غير الكثير وأصبح كل العالم يأتي إلينا، هو يبني الآن السعودية الجديدة».

وفي المقابلة المصورة التي نشرها آل الشيخ عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تطرق آل الشيخ لمسيرة ميسي الكروية وأين سيختتم مشواره، قائلاً:«أتمنى بعد خمس سنوات عندما تكون قيمة عقدك أقل من الآن أن نراك تلعب في فريق ألميريا (الذي يمتلكه تركي آل الشيخ)».